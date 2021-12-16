«Лейпциг» в конце матча упустил победу над «Аугсбургом»

Калиджури спас для хозяев ничью

Фото: twitter.com/RBLeipzig

«Лейпциг» в матче 16 тура Бундеслиги на выезде потерял очки с «Аугсбургом».

Андре Силва открыл счет на 19-й минуте. Большую часть матча именно гости доминировали, но забить второй им не удалось. А вот «Аугсбург», который также искал свои моменты, сумел спасти матч.

В конце встречи Калиджури принес ничью своей команде. «Лейпциг» отстает от зоны ЛЧ на 5 очков.

Бундеслига. 16-й тур:

«Аугсбург» – «Лейпциг» 1:1

Голы: Калиджури, 86 – Силва, 19

«Аугсбург»: Гикевич, Фрамбергер, Оксфорд, Гумны, Яго, Йенсен (Кордова, 66), Варгас (Майер, 46), Моравек (Педерсен, 46), Дорш, Хан (Саренрен Базее, 80), Грегорич (Калиджури, 66).

«Лейпциг»: Гулачи, Хенрихс, Орбан, Гвардиол, Симакан (Мукиеле, 46), Анхелиньо, Кампль, Форсберг (Собослаи, 64), Лаймер (Адамс, 46), Нкунку, Андре Силва (Бробби, 86).