«Лейпциг» за полчаса уничтожил «Штутгарт»
В матче второго тура немецкого чемпионата «РБ Лейпциг» дома разгромил «Штутгарт».
Начало уничтожению соперника на 38 минуте положил Доминик Собослаи, вырезав потрясающий мяч шведой с угла штрафной.
На старте второго тайма Эмиль Форсберг продолжил дело своего венгерского партнера по команде и удвоил счет.
На 52 минуте Собослаи оформил дубль, забив со штрафного с, казалось бы, невозможной позиции.
Конец разгрому положил Андре Силва, реализовав пенальти на 65 минуте встречи.
Бундеслига. 2 тур.
«РБ Лейпциг» – «Штутгарт» 4:0
Голы: Собослаи, 38, 52, Форсберг, 46, Силва, 65 (пен.)
«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Орбан (Мукиеле, 76), Симакан, Гвардиол, Собослаи (Лаймер, 69), Форсберг, Нкунку (Поульсен, 82), Адамс, Айдара (Забитцер, 69), Андре Силва (Хван Хи Чхан, 69).
«Штутгарт»: Мюллер, Мавропанос (Штенцель, 84), Антон, Кемпф, Клемент (Мийо, 73), Массимо, Эндо, Ферстер (Томми, 81), Климович (Калайджич, 73), Соса, Аль-Гаддиуи (Дидави, 46).
Предупреждения: Кемпф (64), Ферстер (68), Мавропанос (71).
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