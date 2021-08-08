ЛГБТ-сообщество призвало клуб Зозули расторгнуть с ним контракт
Представители ЛГБТ-сообщества Фуэнлабрады написали обращение к местному клубу с просьбой расторгнуть контракт с украинским форвардом Романом Зозулей, сообщает сайт организации.
«Мы, представители Fuenla Understands, обращаемся к руководству «Фуэнлабрады» с предложением пересмотреть решение с подписанием Романа Зозули.
Зозуля публично поддерживал украинское военизированное формирование, которое связано с радикальными организациями, а в социальных сетях позировал на фоне нацисткой нумерологии.
Кроме того, Зозулю на матчах публично поддерживали политические лидеры VOX (испанская партия, известная ультраправыми взглядами – прим.).
Спорт способствует развитию толерантности и взаимоуважения, но подобный переход может повлечь появление конфликтных ситуаций в нашем городе, вероятность которых будет увеличиваться каждый раз, когда будет играть Зозуля.
Во всем мире известно, что люди со взглядами Зозули нетерпимы к инакомыслию и склонны совершать нападения на иммигрантов и представителей сексуальных меньшинств.
В нашем городе, который является эталоном защиты прав человека, не место подобным фашистским, ксенофобским и гомофобским идеям и ценностям, которые не имеют ничего общего со спортивными ценностями и противоречат ценностям, которые город Фуэнлабрада строил и отстаивал на протяжении многих лет».
Уже не в первый раз игрок испытывает проблему с принятием общественностью в испанских клубах. В 2017-м году фанаты «Райо Вальекано» добились расторжения соглашения с футболистом, обвинив того в нацизме. Болельщики раскритиковали его за финансирование украинской армии, а также за фото с портретом Степана Бандеры.
Напомним, ранее сам футболист прокомментировал свои неонацистские связи.