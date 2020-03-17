Лидер «Александрии» не поможет команде в матче с «Ингульцом»

Ковалец продолжает восстановление от травмы

Кирилл Ковалец / Фото - ФК Александрия

Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец не сможет помочь команде в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги против «Ингульца».

Один из лидеров «горожан» продолжает восстанавливаться от травмы голеностопа. Из-за нее футболист пропустил матчи 17-го тура против «Днепра-1» (0:0), и 18-го тура с «Олимпиком» (2:0).

Ковалец уже тренируется по индивидуальной программе, но тренерский штаб решил не форсировать возвращение игрока. Кроме него предстоящий поединок из-за дисквалификации пропустит Евгений Банада.

Ранее сообщалось, что Ковалец мог перейти в зарубежный клуб.