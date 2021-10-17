Лидер «Александрии» не сумел самостоятельно покинуть поле в матче с «Ворсклой»

Характер и тяжесть травмы хавбека пока неизвестны

Кирилл Ковалец / Фото - ФК Александрия

«Александрия» минимально уступила в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Ворсклы» (1:2). Полузащитник «горожан» Кирилл Ковалец не смог провести игру до конца.

Лидер команды Юрия Гуры получил травму в стыке на 20-й минуте с Александром Скляром. Хавбека пришлось уносить с поля на носилках.

Ковалец в текущем сезоне провел одиннадцать матчей. В них 28-летний игрок отличился одним голом и двумя результативными передачами.

Полузащитник «Александрии» и экс-игрок «Динамо» Сергей Рыбалка заявил, что бывший тренер киевлян Александр Хацкевич намеренно отказывался от игры в пас.