«Александрия» отыграла один мяч после дубля Ранжела, но «Ворскла» в большинстве отстояла победу
Лидер «Александрии» не сумел самостоятельно покинуть поле в матче с «Ворсклой»
Характер и тяжесть травмы хавбека пока неизвестны
17 октября 21:48
Кирилл Ковалец / Фото - ФК Александрия
«Александрия» минимально уступила в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Ворсклы» (1:2). Полузащитник «горожан» Кирилл Ковалец не смог провести игру до конца.
Лидер команды Юрия Гуры получил травму в стыке на 20-й минуте с Александром Скляром. Хавбека пришлось уносить с поля на носилках.
Ковалец в текущем сезоне провел одиннадцать матчей. В них 28-летний игрок отличился одним голом и двумя результативными передачами.
Полузащитник «Александрии» и экс-игрок «Динамо» Сергей Рыбалка заявил, что бывший тренер киевлян Александр Хацкевич намеренно отказывался от игры в пас.