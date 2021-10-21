Лидер «Александрии» отправится в Италию

Ковалец перенесет операцию

Фото: fco.com.ua

Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец перенесет операцию.

24 октября он отправится в Италию, где он перенесет хирургическое вмешательство. Он получил травму в колена.

В «Александрии» надеются, что футболисту успешно сделают операцию и он сможет помочь команде во второй части чемпионата.

Восстановление футболиста займет не менее шести месяцев. Впрочем, в нынешнем сезоне он может больше не сыграть.

Ковалец отыграл 11 матчей в этом сезоне, забив один мяч и сделав два ассиста.