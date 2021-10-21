Тренер «Александрии» рассказал о неожиданной причине конфликта в матче с «Ворсклой»
Лидер «Александрии» отправится в Италию
Ковалец перенесет операцию
Фото: fco.com.ua
Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец перенесет операцию.
24 октября он отправится в Италию, где он перенесет хирургическое вмешательство. Он получил травму в колена.
В «Александрии» надеются, что футболисту успешно сделают операцию и он сможет помочь команде во второй части чемпионата.
Восстановление футболиста займет не менее шести месяцев. Впрочем, в нынешнем сезоне он может больше не сыграть.
Ковалец отыграл 11 матчей в этом сезоне, забив один мяч и сделав два ассиста.
Комментарии 0