Пейшото пообещал забить за «Металлист» необычным для себя способом
Лидер атак «Металлиста»: «В Бразилии нет таких президентов, как Ярославский»
Пейшото поделился мнением о владельце харьковского клуба
22 декабря 20:48
Фото - ФК Металлист
Нападающий «Металлиста» Матэус Пейшото поделился мнением о президенте клуба Александре Ярославском.
В Бразилии нет таких президентов, которые бы так сильно любили свой клуб. Он без ума от своего детища. Ощутил это при личной встрече.
У него глаза загораются, когда он начинает говорить о «Металлисте». Он живет клубом, любит «Металлист» всем сердцем. Я счастлив лично познакомиться с Ярославским.
Он показал мне город, стадион, рассказал о больших амбициях. Он не только любит «Металлист», но и обожает свой город. Это очень важно.
Также Пейшото пообещал забить за «Металлист» необычным для себя способом.
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