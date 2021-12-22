Лидер атак «Металлиста»: «В Бразилии нет таких президентов, как Ярославский»

Фото - ФК Металлист

Нападающий «Металлиста» Матэус Пейшото поделился мнением о президенте клуба Александре Ярославском.

У него глаза загораются, когда он начинает говорить о «Металлисте». Он живет клубом, любит «Металлист» всем сердцем. Я счастлив лично познакомиться с Ярославским.

Он показал мне город, стадион, рассказал о больших амбициях. Он не только любит «Металлист», но и обожает свой город. Это очень важно.