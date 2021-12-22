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Лидер атак «Металлиста»: «В Бразилии нет таких президентов, как Ярославский»

Пейшото поделился мнением о владельце харьковского клуба
Футбол Первая лига
22 декабря 20:48
Лидер атак «Металлиста»: «В Бразилии нет таких президентов, как Ярославский»
Фото - ФК Металлист

Нападающий «Металлиста» Матэус Пейшото поделился мнением о президенте клуба Александре Ярославском.

В Бразилии нет таких президентов, которые бы так сильно любили свой клуб. Он без ума от своего детища. Ощутил это при личной встрече.

У него глаза загораются, когда он начинает говорить о «Металлисте». Он живет клубом, любит «Металлист» всем сердцем. Я счастлив лично познакомиться с Ярославским.

Он показал мне город, стадион, рассказал о больших амбициях. Он не только любит «Металлист», но и обожает свой город. Это очень важно.

Также Пейшото пообещал забить за «Металлист» необычным для себя способом.

Источник: Fanday.net Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Ярославский Матэус Пейшото Металлист

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