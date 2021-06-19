Тренер Швеции: «Во втором тайме мы сразу задали высокий темп»
Лидер атак сборной Швеции может оказаться в АПЛ
В услугах 21-летнего нападающего заинтересован мерсисайдский клуб
Александер Исак / Фото - botswana.bpositivenow.comФорвард «Реала Сосьедад» Александер Исак может сменить клубную прописку и продолжить карьеру в чемпионате Англии.
21-летний нападающий попал на радары «Ливерпуля» и «Арсенала». Об этом сообщает talkSPORT.
Контракт Исака с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.
В минувшем сезоне Ла Лиги форвард забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 34-х матчах.
Накануне сборная Швеции выиграла первый матч на Евро-2020, обыграв во 2-м туре Словакию.
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