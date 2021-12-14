Лидер атаки «Ювентуса» выбыл до конца года

«Синьоре» и так непросто набирать очки в чемпионате

Пауло Дибала / фото - Old Juve

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала получил повреждение в матче 17-го тура Серии А с «Венецией», сообщает Football Italia.

Аргентинец больше не поможет своей команде в 2021-м году и будет отсутствовать минимум до января.

Игрок точно не сыграет в ближайших играх Серии А с «Болоньей» и «Кальяри», а его участие в Суперкубке Италии, где 12-го января «зебры» сыграют с «Интером» – под вопросом.

В текущей кампании Дибала провел 17 матчей, в которых забил 8 голов и оформил 4 ассиста.

«Ювентус» занимает 7-ю строчку в Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 12 пунктов.

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