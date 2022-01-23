Лидер «Аталанты» вновь находится в депрессии. Он не играл два последних матча

Суперлига. «Белый Барс» – «Донбасс». Видео трансляция
13:00
Нападающий «Аталанты» Йосип Иличич пропустил два последних матча команды.
У игрока вновь обострилась депрессия. Это подтвердил Football-Italia тренер команды Джан Пьеро Гасперини.
«Мне всегда очень непросто говорить о такой ситуации, потому что это очень личное. Могу только сказать, что мы всегда будем близки к нему, потому что эта ситуация выходит за пределы футбола, за пределы профессионализма. Мы знаем его много лет. У нас было много счастливых моментов вместе. Могу сказать, что он абсолютно нормальный человек, очень позитивный, но наше сознание внутри как джунгли.
Даже психиатрам сложно понять, что происходит, что уж говорить о нас. Я просто надеюсь, что он сможет вернуться и вновь открыть для себя радость, играя на поле. Он знает, что как человека мы будем ждать его всегда. Как игрока — не могу сказать. Это очень непредсказуемый и очень деликатный момент».
Иличич страдал депрессией в 2020-м году после вспышки коронавируса. Тогда он не играл за «Аталанту» несколько месяцев.
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