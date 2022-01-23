Лидер «Аталанты» вновь находится в депрессии. Он не играл два последних матча

Фото: Atalanta BC

Нападающий «Аталанты» Йосип Иличич пропустил два последних матча команды.

У игрока вновь обострилась депрессия. Это подтвердил Football-Italia тренер команды Джан Пьеро Гасперини.

Даже психиатрам сложно понять, что происходит, что уж говорить о нас. Я просто надеюсь, что он сможет вернуться и вновь открыть для себя радость, играя на поле. Он знает, что как человека мы будем ждать его всегда. Как игрока — не могу сказать. Это очень непредсказуемый и очень деликатный момент».