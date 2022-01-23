Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 16
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (10 событий из 20) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Окончен
17:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Окончен
17:00 Лидс - Ньюкасл 0:1 Окончен
19:30 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Брест - Лилль 2:0 Окончен
22:00 Ланс - Марсель 0:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Интер - Венеция 2:1 Окончен
21:45 Лацио - Аталанта 0:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Севилья - Сельта 2:2 Окончен
22:00 Атлетико - Валенсия 3:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (16 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Арсенал - Бернли -:- Запланирован
16:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль -:- Запланирован
16:00 Лестер - Брайтон -:- Запланирован
18:30 Челси - Тоттенхэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Мец - Ницца -:- Запланирован
16:00 Бордо - Страсбур -:- Запланирован
18:05 Монпелье - Монако -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Реймс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 РБ Лейпциг - Вольфсбург -:- Запланирован
18:30 Герта - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Сампдория -:- Запланирован
16:00 Наполи - Салернитана -:- Запланирован
19:00 Эмполи - Рома -:- Запланирован
21:45 Милан - Ювентус -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Реал - Эльче -:- Запланирован
22:00 Алавес - Барселона -:- Запланирован
нет важных матчей

Лидер «Аталанты» вновь находится в депрессии. Он не играл два последних матча

Иличич опять лечится
Футбол Серия А (Италия)
12:32
Лидер «Аталанты» вновь находится в депрессии. Он не играл два последних матча
Фото: Atalanta BC

Нападающий «Аталанты» Йосип Иличич пропустил два последних матча команды.

У игрока вновь обострилась депрессия. Это подтвердил Football-Italia тренер команды Джан Пьеро Гасперини.

«Мне всегда очень непросто говорить о такой ситуации, потому что это очень личное. Могу только сказать, что мы всегда будем близки к нему, потому что эта ситуация выходит за пределы футбола, за пределы профессионализма. Мы знаем его много лет. У нас было много счастливых моментов вместе. Могу сказать, что он абсолютно нормальный человек, очень позитивный, но наше сознание внутри как джунгли.

Даже психиатрам сложно понять, что происходит, что уж говорить о нас. Я просто надеюсь, что он сможет вернуться и вновь открыть для себя радость, играя на поле. Он знает, что как человека мы будем ждать его всегда. Как игрока — не могу сказать. Это очень непредсказуемый и очень деликатный момент».


Иличич страдал депрессией в 2020-м году после вспышки коронавируса. Тогда он не играл за «Аталанту» несколько месяцев.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Аталанта

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Гасперини: «У нас выбыли 10 игроков. Многим пришлось играть на непривычных позициях»
Гасперини: «У нас выбыли 10 игроков. Многим пришлось играть на непривычных позициях»
Футбол Серия А (Италия)
09:10
«Аталанта» без Малиновского не сумела забить «Лацио», но и не пропустила
«Аталанта» без Малиновского не сумела забить «Лацио», но и не пропустила
Футбол Серия А (Италия)
03:47
Чемпионат Италии. «Лацио» и «Аталанта» сыграли вничью. Как это было
Чемпионат Италии. «Лацио» и «Аталанта» сыграли вничью. Как это было
Футбол Серия А (Италия)
22 января 23:37
Снова без Малиновского. Известен состав «Аталанты» на матч с «Лацио»
Снова без Малиновского. Известен состав «Аталанты» на матч с «Лацио»
Футбол Серия А (Италия)
22 января 21:38
«Аталанте» пришлось отложить вылет на матч с «Лацио» из-за коронавируса
«Аталанте» пришлось отложить вылет на матч с «Лацио» из-за коронавируса
Футбол Серия А (Италия)
22 января 14:50
Гасперини заблокировал трансфер конкурента Малиновского в «Дженоа»
Гасперини заблокировал трансфер конкурента Малиновского в «Дженоа»
Футбол Серия А (Италия)
19 января 13:19

Новости: Футбол

Дулуб поделился мнением об украинских новичках «Львова»
Дулуб поделился мнением об украинских новичках «Львова»
Украинская Премьер-лига
13:24
Ассистент Луческу: «Независимо от соперника «Динамо» должно диктовать свои условия и доминировать»
Ассистент Луческу: «Независимо от соперника «Динамо» должно диктовать свои условия и доминировать»
Украинская Премьер-лига
13:05
Эриксен достиг соглашения с клубом АПЛ
Эриксен достиг соглашения с клубом АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
12:56
В «Колосе» рассчитывают подписать еще двоих игроков
В «Колосе» рассчитывают подписать еще двоих игроков
Украинская Премьер-лига
12:42
Лидер «Аталанты» вновь находится в депрессии. Он не играл два последних матча
Лидер «Аталанты» вновь находится в депрессии. Он не играл два последних матча
Серия А (Италия)
12:32
Снова разгром 4:0. Обзор второго контрольного матча «Динамо» на сборе
Снова разгром 4:0. Обзор второго контрольного матча «Динамо» на сборе
Украинская Премьер-лига
12:20
«Арсенал» продлит контракт с Артетой. Его хотели уволить в начале сезона
«Арсенал» продлит контракт с Артетой. Его хотели уволить в начале сезона
Премьер-Лига (Англия)
11:45
Откажет «Барселоне». Игрок «Реала» продлит контракт с клубом
Откажет «Барселоне». Игрок «Реала» продлит контракт с клубом
Примерa (Испания)
11:33
Макаренко: «Во всех планах чемпионат Бельгии гораздо сильнее венгерского»
Макаренко: «Во всех планах чемпионат Бельгии гораздо сильнее венгерского»
Украинские легионеры
11:06
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Дэвис – Редкачу: «Пошел на х**»
Дэвис – Редкачу: «Пошел на х**»
Бокс Профессиональный бокс
21 января 13:58
2
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
MMA
16 января 22:16
Брэдли – о поединке Лопес – Камбосос: «Я никогда не видел, чтобы боец так торопился вынести соперника»
Брэдли – о поединке Лопес – Камбосос: «Я никогда не видел, чтобы боец так торопился вынести соперника»
Бокс Профессиональный бокс
22 января 13:45
Все новости