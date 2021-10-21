Леоненко – о матче «Барселона» – «Динамо»: «За 28 лет ничего не произошло»
Лидер «Барселоны» получил травму в игре с «Динамо» и рискует пропустить матч с «Реалом»
Альба пройдет медобследование
20:10
Фото: Marca
Защитник «Барселоны» Жорди Альба получил травму в игре с «Динамо» (1:0).
32-летний игрок провел весь матч, но повреждение все же получил. Он растянул мышцу, сообщает AS.
В ближайшее время защитник пройдет медобследование. Он может не сыграть в матче с «Реалом» на ближайших выходных.
Альба провел шесть матчей в нынешнем сезоне.
Игра «Барселона» – «Реал» состоится 24 октября.
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