Лидер «Барселоны» выбыл на неопределенный срок накануне матча с «Динамо»

Игрок забил киевлянам в матче в Испании

Жерар Пике / фото - Marca

Вице-капитан «Барселоны» Жерар Пике получил растяжение камбаловидной мышцы, сообщает Diario Sport.

По предварительным прогнозам, испанец пропусти ближайшие матчи команды и восстановиться лишь к началу паузы на матчи сборных.

Таким образом, участие лидера «блаугранас» в матче с киевским «Динамо» почти исключено.

Именно защитник забил в ворота украинского гранда в первом матче между командами в группе. Тот гол стал единственным в игре и принес «сине-гранатовым» победу.

Во второй раз команды встретятся между собой уже во вторник, 2 ноября на стадионе «НСК Олимпийский».

Напомним, «Барселона» потеряла очки в первом матче без Кумана и подошла к игре с «Динамо» с серией из трех матчей без побед.