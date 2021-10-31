Луческу доволен. На матч «Динамо» – «Барселона» назначена бригада арбитров из Румынии
Лидер «Барселоны» выбыл на неопределенный срок накануне матча с «Динамо»
Игрок забил киевлянам в матче в Испании
16:02
Жерар Пике / фото - Marca
Вице-капитан «Барселоны» Жерар Пике получил растяжение камбаловидной мышцы, сообщает Diario Sport.
По предварительным прогнозам, испанец пропусти ближайшие матчи команды и восстановиться лишь к началу паузы на матчи сборных.
Таким образом, участие лидера «блаугранас» в матче с киевским «Динамо» почти исключено.
Именно защитник забил в ворота украинского гранда в первом матче между командами в группе. Тот гол стал единственным в игре и принес «сине-гранатовым» победу.
Во второй раз команды встретятся между собой уже во вторник, 2 ноября на стадионе «НСК Олимпийский».
Напомним, «Барселона» потеряла очки в первом матче без Кумана и подошла к игре с «Динамо» с серией из трех матчей без побед.
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