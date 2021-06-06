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Лидер «Челси»: «Моя роль в клубе изменилась»

Маунт заявил, что вырос в футбольном плане
Футбол Премьер-Лига (Англия)
6 июня 20:59
Лидер «Челси»: «Моя роль в клубе изменилась»
Мэйсон Маунт / Фото: Goal

Лидер полузащиты «Челси» Мэйсон Маунт высказался о своем прогрессе за последний сезон. Его слова приводит пресс-служба «синих».

«Я всегда хочу становиться лучше с каждым сезоном. Я всегда стремлюсь сделать больше, показать лучшую статистику. В конце каждого сезона я стараюсь оценить сделанное и понять, в чем можно прибавить.

За последние несколько месяцев я почувствовал, что вырос как личность, стал лучше не только на поле, но и за его пределами. Моя роль в команде изменилась, я стал важным футболистом и хочу брать на себя инициативу в ключевые моменты, мотивировать парней.

Дважды я носил повязку капитана, и это дает мне дополнительную уверенность. Я верю, что хорошо справляюсь, но могу стать и еще лучше.

Перед каждым сезоном надо ставить какую-нибудь цель, причем планку надо поднимать повыше. Я всегда стараюсь забить 10 голов и почти смог это сделать в прошлом сезоне. У меня было много моментов, и поэтому нельзя сказать, что я доволен тем, что забил 9 мячей. Я мог и должен был забить больше. Я буду работать над этим».


Ранее Маунт был признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версии фанатов.

Петр Приходько
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Теги

Мэйсон Маунт Челси

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