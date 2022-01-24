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Лидер чемпионата Ирана намерен подписать форварда «Зари»

Шахаб может сменить клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
09:50
Лидер чемпионата Ирана намерен подписать форварда «Зари»
Фото: ФК Заря

Нападающий «Зари» Шахаб Захеди может вернуться на родину.

Переговоры с игроком проведет иранский клуб «Персеполис». Команда лидирует в чемпионате Ирана.

Шахаб находится в расположении сборной Ирана и местный клуб надеется в это время узнать о готовности форварда сменить команду, сообщает Khabarvarzeshi.com.

Помешать трансферу может не самая лучшая финансовая ситуация «Персеполиса».

Шахаб играет за «Зарю» с 2021-го года. ранее луганский клуб покинул другой иранец Аллахьяр Сайядманеш.

Андрей Усмонов
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