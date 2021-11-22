Лидер чемпионов Франции рассказал, почему летом сорвался его трансфер в «Барселону»
Полузащитник «Лилля» и сборной Португалии Ренату Санчеш рассказал L`Equipe, что мог покинуть Францию этим летом:
«Может быть, «Милан» и «Арсенал» интересуются мной, но я об этом не знаю. «Милан» – большой клуб с историей. У него высокий класс, он мне нравится.
Я говорил со своим агентом. Я знаю, какие клубы связываются с ним, а какие – нет, но я сейчас не могу этого сказать. Но я знаю, что я готов. Если предложение поступит, я решу, что будет лучше для меня.
Когда я приехал в «Баварию», я не был готов играть в таком клубе. Я был очень молод. А когда я стал готов, у меня не было возможности играть за эту команду.
Многие клубы интересовались мной этим летом, но когда я получил травму, я понял, что останусь в «Лилле». С «Барселоной» все было готово, думаю, трансфер сорвался из-за травмы».
Санчеш ранее защищал цвета «Баварии», выступая там с 2016-го по 2019-й год. Также португалец успел поиграть за «Бенфику» и «Суонси».
Игрок является обладателем награды Golden Boy 2016, которую он получил после триумфального для Португалии Евро. Уже назван обладатель этого трофея для молодых игроков в 2021-м году.
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