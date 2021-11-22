Лидер чемпионов Франции рассказал, почему летом сорвался его трансфер в «Барселону»

Ренату Санчеш / фото - Transfermarkt

Полузащитник «Лилля» и сборной Португалии Ренату Санчеш рассказал L`Equipe, что мог покинуть Францию этим летом:

Я говорил со своим агентом. Я знаю, какие клубы связываются с ним, а какие – нет, но я сейчас не могу этого сказать. Но я знаю, что я готов. Если предложение поступит, я решу, что будет лучше для меня.

Когда я приехал в «Баварию», я не был готов играть в таком клубе. Я был очень молод. А когда я стал готов, у меня не было возможности играть за эту команду.

Многие клубы интересовались мной этим летом, но когда я получил травму, я понял, что останусь в «Лилле». С «Барселоной» все было готово, думаю, трансфер сорвался из-за травмы».