Лидер «Десны» может поехать на сборы с «Динамо»

Последнее слово будет за Луческу

Фото: ФК Десна

Полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий покинет команду зимой.

Он станет свободным агентом уже в январе. Хавбек может отправиться на сборы с «Динамо».

Ранее уже сообщалось, что киевляне могут дать шанс полузащитнику в первой команде. Он может стать потенциальным новичком команды.

Последнее слово останется за Мирчей Луческу. Сам Тотовицкий не против такого развития событий.

«Динамо» отправится на сборы в Испанию в середине января.