Луческу: «Динамо» – тот же уровень, что и «Бенфика»
Лидер «Десны» может поехать на сборы с «Динамо»
Последнее слово будет за Луческу
14 декабря 19:28
Фото: ФК Десна
Полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий покинет команду зимой.
Он станет свободным агентом уже в январе. Хавбек может отправиться на сборы с «Динамо».
Ранее уже сообщалось, что киевляне могут дать шанс полузащитнику в первой команде. Он может стать потенциальным новичком команды.
Последнее слово останется за Мирчей Луческу. Сам Тотовицкий не против такого развития событий.
«Динамо» отправится на сборы в Испанию в середине января.
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