Передал полномочия? На матче «Динамо» – «Десна» состоялась встреча Шевченко и Петракова
Лидер «Десны»: «Нет смысла опускать головы после 0:4 с «Динамо»
Тотовицкий – о болезненном поражении от новоиспеченного лидера УПЛ
Андрей Тотовицкий / Фото - ФК Десна
Полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий высказался в эфире ПРОФУТБОЛ Digital по поводу разгромного поражения от «Динамо» в матче пятого тура украинской Премьер-лиги (0:4).
Настроения нет. Мы проиграли со счетом 0:4. Но опускать головы нет смысла, это только начало чемпионата и все еще впереди. Больше добавить нечего.
Насколько непросто было против «Динамо»? Все знают, что «Динамо» – чемпион. Такие матчи всегда особенные. Думаю, что мы и дальше будем считаться одними из лидеров чемпионата.
Финансовая ситуация в «Десне»? Смотрите, я не хочу говорить на эту тему, потому что она не касается игры. Мы провалили первый тайм против «Динамо», потому что слишком низко сели. Во втором тайме нам было нечего терять, и мы пошли в атаку и так получилось.
Ранее мыслями относительно игры поделился главный тренер «Десны» Александр Рябоконь.
Комментарии 0