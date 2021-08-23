Лидер «Десны»: «Нет смысла опускать головы после 0:4 с «Динамо»

Андрей Тотовицкий / Фото - ФК Десна

Полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий высказался в эфире ПРОФУТБОЛ Digital по поводу разгромного поражения от «Динамо» в матче пятого тура украинской Премьер-лиги (0:4).

Насколько непросто было против «Динамо»? Все знают, что «Динамо» – чемпион. Такие матчи всегда особенные. Думаю, что мы и дальше будем считаться одними из лидеров чемпионата.

Финансовая ситуация в «Десне»? Смотрите, я не хочу говорить на эту тему, потому что она не касается игры. Мы провалили первый тайм против «Динамо», потому что слишком низко сели. Во втором тайме нам было нечего терять, и мы пошли в атаку и так получилось.