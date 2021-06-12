Официально. Лучкевич стал игроком «Днепра-1»
Лидер «Днепра-1» может перебраться в чемпионат Греции
Бразильцем заинтересовался ПАОК
Лукас Тейлор / Фото - СК Днепр-1
Защитник «Днепра-1» Лукас Тейлор может перебраться в ПАОК. Об этом сообщает Sportime.
По информации источника, стороны уже ведут переговоры. Они находятся на продвинутой стадии, и вскоре может быть подписан контракт.
В минувшем сезоне бразилец провел за днепрян 22 матча в УПЛ. Текущее соглашение с клубом истекает в конце июня.
Ранее Тейлор сообщил, что на него не выходили представители «Шахтера».
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