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Лидер «Днепра-1» может перебраться в чемпионат Греции

Бразильцем заинтересовался ПАОК
Футбол Украинская Премьер-лига
13:00
Лидер «Днепра-1» может перебраться в чемпионат Греции
Лукас Тейлор / Фото - СК Днепр-1

Защитник «Днепра-1» Лукас Тейлор может перебраться в ПАОК. Об этом сообщает Sportime.

По информации источника, стороны уже ведут переговоры. Они находятся на продвинутой стадии, и вскоре может быть подписан контракт.

В минувшем сезоне бразилец провел за днепрян 22 матча в УПЛ. Текущее соглашение с клубом истекает в конце июня.

Ранее Тейлор сообщил, что на него не выходили представители «Шахтера».

Сергей Стаднюк
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Теги

ПАОК Лукас Тейлор СК Днепр-1

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