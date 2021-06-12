Лидер «Днепра-1» может перебраться в чемпионат Греции

Бразильцем заинтересовался ПАОК

Лукас Тейлор / Фото - СК Днепр-1

Защитник «Днепра-1» Лукас Тейлор может перебраться в ПАОК. Об этом сообщает Sportime.

По информации источника, стороны уже ведут переговоры. Они находятся на продвинутой стадии, и вскоре может быть подписан контракт.

В минувшем сезоне бразилец провел за днепрян 22 матча в УПЛ. Текущее соглашение с клубом истекает в конце июня.

Ранее Тейлор сообщил, что на него не выходили представители «Шахтера».