Лидер «Днепра-1»: «Очень хотелось играть за «Шахтер», но понимал, что шансов у меня мало»

Фото: Днепр-1

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок рассказал о своем решении уйти из «Шахтера».

Луиш Каштру ко мне хорошо относился, но я долгое время настаивал на том, что хочу уйти. Мне пришлось много пропустить из-за травмы, а тут как раз начинался новый сезон с перспективой Лиги чемпионов. Я понимал, что шансов у меня мало, хотя очень хотелось играть. Вот и вынужден был спустя месяца четыре проситься уйти в аренду, чтобы получать постоянную игровую практику».