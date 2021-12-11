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Лидер «Днепра-1»: «Очень хотелось играть за «Шахтер», но понимал, что шансов у меня мало»
Полузащитник стал ключевым игроком днепрян
Фото: Днепр-1
Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок рассказал о своем решении уйти из «Шахтера».
«Было такое, что в двух матчах выходил в «старте», проведя на поле по девяносто минут. Но это было после того, как я вернулся в строй после тяжелой травмы. К тому же эти игры пришлись на самую концовку чемпионата и ничего в турнирном плане не решали.
Луиш Каштру ко мне хорошо относился, но я долгое время настаивал на том, что хочу уйти. Мне пришлось много пропустить из-за травмы, а тут как раз начинался новый сезон с перспективой Лиги чемпионов. Я понимал, что шансов у меня мало, хотя очень хотелось играть. Вот и вынужден был спустя месяца четыре проситься уйти в аренду, чтобы получать постоянную игровую практику».
В нынешнем сезоне Пихаленок отыграл 14 матчей в УПЛ, забив пять мячей и сделав три ассиста.
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