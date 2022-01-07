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Лидер «Дженоа»: «Мы счастливы ничьей против такой сильной команды, как «Сассуоло»

«Грифоны» смогли добыть очки во второй встрече подряд
Футбол Серия А (Италия)
08:38
Лидер «Дженоа»: «Мы счастливы ничьей против такой сильной команды, как «Сассуоло»
Маттиа Дестро / фото - CalcioToday

Нападающий «Дженоа» Маттиа Дестро прокомментировал для TUTTOmercatoWEB ничью с «Сассуоло» (1:1) в матче 20-го тура Серии А:

«Забитый мяч? Это был хороший гол. Мне нужно продолжать в том же духе, как и всей команде. Мы счастливы ничьей против такой сильной команды, как «Сассуоло».

Мы понимали, что нужно привезти домой очки, потому что положение не очень хорошее. Мы на правильном пути, потому что даже сегодня игра сложилась положительно. Я отдаю себя команде в пользу общего результата.

Национальная команда? Я продолжаю делать то, что делаю, что лучше для клуба, и если будет вызов, пусть так. Нападающий живет голами, важно часто забивать – это помогает мне играть лучше».

Генуэзцы во второй раз подряд сыграли вничью. В минувшей встречи подопечные Андрея Шевченко смогли отобрать очки у «Аталанты».

Ранее специалист объяснил, почему команда отказалась от атак в пользу защиты.

Павел Харченко
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