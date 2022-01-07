Лидер «Дженоа»: «Мы счастливы ничьей против такой сильной команды, как «Сассуоло»

Маттиа Дестро / фото - CalcioToday

Нападающий «Дженоа» Маттиа Дестро прокомментировал для TUTTOmercatoWEB ничью с «Сассуоло» (1:1) в матче 20-го тура Серии А:

Мы понимали, что нужно привезти домой очки, потому что положение не очень хорошее. Мы на правильном пути, потому что даже сегодня игра сложилась положительно. Я отдаю себя команде в пользу общего результата.

Национальная команда? Я продолжаю делать то, что делаю, что лучше для клуба, и если будет вызов, пусть так. Нападающий живет голами, важно часто забивать – это помогает мне играть лучше».