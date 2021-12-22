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Лидер европейского чемпионата заинтересован в подписании Ярмоленко

Контракт украинца с «Вест Хэмом» истекает летом
Футбол Украинские легионеры
14:42
Лидер европейского чемпионата заинтересован в подписании Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / фото - WHU

Идущий на первом месте турецкой Суперлиги «Трабзонспор» интересуется хавбеком «Вест Хэма» Андреем Ярмоленко, сообщает журналист Юнус Эмре Сель.

Лично тренер команды из Трабзона Абдулла Авчи хочет видеть капитана сборной Украины в своей команде.

Трансфер выглядит вполне реальным, так как контракт Ярмоленко с «молотобойцами» истекает уже летом, а в первой половине сезона полузащитник не имел большого количества игрового времени в команде Дэвида Мойеса.

За первую часть кампании 21/22 на счету вингера лишь 624 минуты в 16-ти матчах. За это время он успел забить гол и оформить три ассиста.

Лондонская команда уже готовится к отъезду украинца и заменит его бывши подопечным Мойеса из «Манчестер Юнайтед».

Павел Харченко
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Теги

Андрей Ярмоленко Вест Хэм Трабзонспор

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