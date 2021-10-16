Лидер «Фиорентины» обиделся на клуб из-за срыва трансфера

Влахович покинет команду

Фото: FiolaNews

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович покинет команду зимой.

Форвард обиделся на руководство, которое не отпустило его летом. За него предлагали 60 миллионов евро.

Президент клуба не захотел продавать футболиста, но сам серб был настроен на уход, сообщает FirenzeViola.

«Фиорентина» хотела продлить с ним контракт, но игрок против. Он намерен требовать трансфер зимой.

За Влаховича будут бороться «Ювентус» и «Манчестер Сити».