Лидер «Ингульца»: «Шевченко в «Дженоа» не позавидуешь»

Бартулович считает, что подопечные украинца не совершат сенсации с «Ювентусом»

Младен Бартулович / Фото - ФК Ингулец

Полузащитник «Ингульца» Младен Бартулович считает, что «Дженоа» Андрея Шевченко не сможет совершить сенсацию в матче 16-го тура Серии А против «Ювентуса».

Конечно, Шевченко не позавидуешь в плане календаря для его команды. Прошлая игра с «Миланом» показала, что очень много проблем у «Дженоа». Игра с «Ювентусом» тоже будет большим испытанием для генуэзцев. Я думаю, очень тяжело будет «Дженоа» набрать очки в этой игре. Я поставлю на легкую победу «Ювентуса» в этом матче.

За игрой чемпионата Италии можно будет следить 5 декабря на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Ювентус» – «Дженоа». Начало – в 21:45.