Бессмертный: «Львов» интересует любой качественный футболист»
Лидер «Львова» подтвердил интерес итальянских клубов к себе
Руководство клуба готово отпустить Шину
18 мая 09:22
Шина / Фото - ФК Львов
Вингер «Львова» Шина рассказал о своем вероятном уходе из украинского клуба.
Руководство клуба проинформировало меня, что есть возможность трансфера. Интерес ко мне проявляют неплохие команды из Италии. Конкретизировать не буду.
Однако на данный момент я пока еще являюсь игроком «Львова». А что будет в будущем – увидим.
Напомним, Шина признавался лучшим игроком УПЛ в марте.
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