Вот это поворот! Роналду хочет перейти в «Барселону»
Лидер «Ман Сити»: «Я большой фанат Роналду, он – феноменален»
Стерлинг лестно высказался о ветеране МЮ
15:41
Криштиану Роналду / Фото: Twitter
Лидер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался о Криштиану Роналду из МЮ. Вингера цитирует Manchester Evening News.
- Хотел бы ты пойти по стопам Роналду?
– Да. Он феноменальный игрок. Криштиану играет много лет. Я следил за ним, когда еще был ребенком. Я его большой фанат.
Ему 36 лет. Он держит себя в хорошей ментальной и физической форме.
Ранее сообщалось, что Роналду хочет перейти в «Барселону».
Комментарии 0