Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Лидер «Ман Сити»: «Я большой фанат Роналду, он – феноменален»

Стерлинг лестно высказался о ветеране МЮ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:41
Лидер «Ман Сити»: «Я большой фанат Роналду, он – феноменален»
Криштиану Роналду / Фото: Twitter

Лидер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался о Криштиану Роналду из МЮ. Вингера цитирует Manchester Evening News.

- Хотел бы ты пойти по стопам Роналду?

– Да. Он феноменальный игрок. Криштиану играет много лет. Я следил за ним, когда еще был ребенком. Я его большой фанат.

Ему 36 лет. Он держит себя в хорошей ментальной и физической форме.


Ранее сообщалось, что Роналду хочет перейти в «Барселону».

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Криштиану Роналду Рахим Стерлинг Манчестер Сити

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Гвардиола: «Учитывая качество игры соперника, мы показали свой лучший футбол»
Гвардиола: «Учитывая качество игры соперника, мы показали свой лучший футбол»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:39
«Манчестер Сити» обновил рекорд АПЛ, выиграв 36 матчей за год
«Манчестер Сити» обновил рекорд АПЛ, выиграв 36 матчей за год
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:31
Гол Фодена принес «Ман Сити» победу над «Брентфордом»
Гол Фодена принес «Ман Сити» победу над «Брентфордом»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:01
После признания худшим игроком «Сити» в матче Зинченко остался в запасе на следующий тур
После признания худшим игроком «Сити» в матче Зинченко остался в запасе на следующий тур
Футбол Премьер-Лига (Англия)
29 декабря 21:27
Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
Футбол Премьер-Лига (Англия)
29 декабря 19:41
Вот это поворот! Роналду хочет перейти в «Барселону»
Вот это поворот! Роналду хочет перейти в «Барселону»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
29 декабря 16:26

Новости: Футбол

Лидер «Ман Сити»: «Я большой фанат Роналду, он – феноменален»
Лидер «Ман Сити»: «Я большой фанат Роналду, он – феноменален»
Премьер-Лига (Англия)
15:41
Петраков – об итогах своей работы: «Выполнена только половина задания»
Петраков – об итогах своей работы: «Выполнена только половина задания»
Сборная Украины
15:38
Тухель: «Глупо считать, что «Челси» способен бороться за титул АПЛ»
Тухель: «Глупо считать, что «Челси» способен бороться за титул АПЛ»
Премьер-Лига (Англия)
15:28
Палкин: «Считали, что строим новую команду при Каштру, оказалось – при Де Дзерби»
Палкин: «Считали, что строим новую команду при Каштру, оказалось – при Де Дзерби»
Украинская Премьер-лига
15:23
«Колос» объявил о переходе Ориховского и Тотовицкого
«Колос» объявил о переходе Ориховского и Тотовицкого
Украинская Премьер-лига
14:48
Гвардиола: «Учитывая качество игры соперника, мы показали свой лучший футбол»
Гвардиола: «Учитывая качество игры соперника, мы показали свой лучший футбол»
Премьер-Лига (Англия)
14:39
«Милан» не продал Эрнандеса в «Челси»
«Милан» не продал Эрнандеса в «Челси»
Серия А (Италия)
14:25
Хави просит «Барселону» подписать воспитанника «Реала»
Хави просит «Барселону» подписать воспитанника «Реала»
Примерa (Испания)
14:14
Тухель: «У «Челси» слишком много игроков, от которых мы попросту не знаем, чего можем ожидать»
Тухель: «У «Челси» слишком много игроков, от которых мы попросту не знаем, чего можем ожидать»
Премьер-Лига (Англия)
13:50
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 20:41
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 11:59
Все новости