Лидер «Ман Сити»: «Я большой фанат Роналду, он – феноменален»

Криштиану Роналду / Фото: Twitter

Лидер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался о Криштиану Роналду из МЮ. Вингера цитирует Manchester Evening News.

– Да. Он феноменальный игрок. Криштиану играет много лет. Я следил за ним, когда еще был ребенком. Я его большой фанат.

Ему 36 лет. Он держит себя в хорошей ментальной и физической форме.