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Лидер «Манчестер Юнайтед» высмеял Роналду за его разговор
Фернандеш трудно понимает соотечественника
15:29
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признался MANCHESTER EVENING NEWS, что плохо понимает нападающего Криштиану Роналду, хотя они из одной страны.
«Иногда трудно понять, о чем разговаривают Лингард и Рашфорд. С португальским языком такая же ситуация. Если вы спросите Криштиану Роналду, то получите ответ, что он, я и Диогу Далот говорим по-разному.
То, как говорит Криштиану, — один из худших диалектов португальского языка».
Оба выступают за сборную Португалии.
Накануне, Роналду принес победу МЮ в матче Лиги чемпионов.
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