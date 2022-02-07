«Мариуполь» в напряженном матче обыграл СК «Сокол»
Лидер «Мариуполя» подтвердил переход в «Днепр-1»
Чоботенко сменит клуб летом
Фото: ФК Мариуполь
Защитник «Мариуполя» Сергей Чоботенко перейдет в «Днепр-1». Он подтвердил подписания контракта с новой командой.
«Я подписал предварительный контракт с «Днепром-1», это уже не секрет ни для кого. Сейчас я игрок «Мариуполя», буду помогать этому клубу.
Как будет дальше? Все может перевернуться за один день, поэтому не буду говорить заранее».
Вероятно, он перейдет летом в статусе свободного агента.
На его счету в этом сезоне пять матчей после чего он получил травму.
Комментарии 0