Лидер «Металлиста»: «До переезда думал, Украина – страна со средневековой инфраструктурой и предрассудками»

Фарес Балули / фото - FootBoom

Полузащитник «Металлиста» Фарес Балули рассказал Foot Mercato о своих впечатлениях от перехода в украинский чемпионат:

До переезда думал, что я собираюсь в страну, о которой ничего не знаю, с какой-то средневековой инфраструктурой и предрассудками. Но я прибыл туда, и там «Металлист» – отличная организация, тренировочная база, стадион на 40 тысяч мест. Я прибыл туда во времена ковида, и мы играли перед 12-15 тысячами зрителей.

Я чувствовал страсть на стадионе, в городе. Я был приятно удивлен. После этого, когда вы отправляетесь на выезд, то, бывает, играете на таких стадионах... Забудьте».