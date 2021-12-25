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Лидер «Металлиста»: «До переезда думал, Украина – страна со средневековой инфраструктурой и предрассудками»

Игрок переехал в Харьков из Франции
Футбол Первая лига
14:17
Лидер «Металлиста»: «До переезда думал, Украина – страна со средневековой инфраструктурой и предрассудками»
Фарес Балули / фото - FootBoom

Полузащитник «Металлиста» Фарес Балули рассказал Foot Mercato о своих впечатлениях от перехода в украинский чемпионат:

«Эта страна немного отличается от Франции, но я знал, как адаптироваться. Это другая страна. Я очень домашний человек – тренируюсь и иду домой. Я нашел себе физиотерапевта и работаю после занятий. Чувствую себя хорошо, я люблю Харьков – это большой и красивый город, там много жителей, и все здорово.

До переезда думал, что я собираюсь в страну, о которой ничего не знаю, с какой-то средневековой инфраструктурой и предрассудками. Но я прибыл туда, и там «Металлист» – отличная организация, тренировочная база, стадион на 40 тысяч мест. Я прибыл туда во времена ковида, и мы играли перед 12-15 тысячами зрителей.

Я чувствовал страсть на стадионе, в городе. Я был приятно удивлен. После этого, когда вы отправляетесь на выезд, то, бывает, играете на таких стадионах... Забудьте».

Француз алжирского происхождения перешел в харьковскую команду в марте этого года.

В текущем сезоне хавбек провел 18 матчей, в которых забил 6 голов и оформил 11 ассистов.

Напомним, нападающий «Металлиста» назвал соотечественника лучшим форвардом в истории.

Павел Харченко
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Металлист Фарес Балули

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