Лидер «Металлиста» оценил возможность перехода в «Шахтер»

Матэус Пейшото / Фото - ФК Металлист

Нападающий «Металлиста» Матэус Пейшото оценил вероятность своего перехода в «Шахтер».

В будущем может всякое произойти. Мы не можем его предвидеть. Кто знает, что будет через год-другой. Возможно, если «Металлисту» поступит финансово выгодное предложение, и президент посчитает целесообразным меня продать, то так и будет.

В этом вопросе от меня мало что зависит. Мое дело – забивать, приносить пользу клубу и дарить счастье торсиде. А судьба моя в руках президента и Жени Красникова.