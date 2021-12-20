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Лидер «Металлиста» оценил возможность перехода в «Шахтер»

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Лидер «Металлиста» оценил возможность перехода в «Шахтер»
Матэус Пейшото / Фото - ФК Металлист

Нападающий «Металлиста» Матэус Пейшото оценил вероятность своего перехода в «Шахтер».

Я счастлив в «Металлисте». Моя семья полюбила Харьков, мы чувствуем любовь и теплоту наших болельщиков. Сейчас мои мысли связаны только с «Металлистом».

В будущем может всякое произойти. Мы не можем его предвидеть. Кто знает, что будет через год-другой. Возможно, если «Металлисту» поступит финансово выгодное предложение, и президент посчитает целесообразным меня продать, то так и будет.

В этом вопросе от меня мало что зависит. Мое дело – забивать, приносить пользу клубу и дарить счастье торсиде. А судьба моя в руках президента и Жени Красникова.

Ранее сообщалось, что полузащитник Тайсон в ближайшие трансферные окна вернется в «Металлист».

Источник: Fanday.net Сергей Стаднюк
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Матэус Пейшото Металлист Шахтер Донецк

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