Ярославский готовит бомбу. Тайсон в ближайшие трансферные окна вернется в «Металлист»
Лидер «Металлиста» оценил возможность перехода в «Шахтер»
Бразилец наколотил 15 голов в первой части сезона в Украине
12:11
Матэус Пейшото / Фото - ФК Металлист
Нападающий «Металлиста» Матэус Пейшото оценил вероятность своего перехода в «Шахтер».
Я счастлив в «Металлисте». Моя семья полюбила Харьков, мы чувствуем любовь и теплоту наших болельщиков. Сейчас мои мысли связаны только с «Металлистом».
В будущем может всякое произойти. Мы не можем его предвидеть. Кто знает, что будет через год-другой. Возможно, если «Металлисту» поступит финансово выгодное предложение, и президент посчитает целесообразным меня продать, то так и будет.
В этом вопросе от меня мало что зависит. Мое дело – забивать, приносить пользу клубу и дарить счастье торсиде. А судьба моя в руках президента и Жени Красникова.
Ранее сообщалось, что полузащитник Тайсон в ближайшие трансферные окна вернется в «Металлист».
Комментарии 0