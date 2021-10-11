Защитник «Металлиста»: «Очень тяжело против шести защитников, которые еще и садятся»
Лидер «Металлиста» снова не поможет команде
Без француза харьковчане уже потеряли очки
11 октября 12:19
Фарес Балули / Фото - ФК Металлист
«Металлист» в 13-м туре Первой лиги примет «Кремень». Команде вновь не сможет помочь полузащитник Фарес Балули.
Кроме француза встречу пропустят Маилтон и Эдуард Сарапий. Последний дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.
Однако в строй вернулся хавбек Владимир Танчик. Игрок пропустил последние два матча харьковчан из-за травмы.
Отметим, что в отсутствие Балули «Металлист» потерял очки с «Горняк-Спортом» (0:0).
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