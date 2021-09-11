Кополовец: «Минай» в матче с «Шахтером» показал, что у команды есть яйца»
Лидер «Миная» пропустит ближайший матч команды
Ахмедзаде получил травму
Фото: ФК Минай
Форвард «Миная» Рустам Ахмедзаде сообщил, что пропустит около 10 дней из-за травмы.
Игрок сборной Азербайджана получил травму.
«В сентябрьском матче отборочного цикла чемпионата мира против Ирландии не обошлось без повреждения, было даже подозрение на перелом пятки. К счастью, обошлось, но сильный ушиб дает о себе знать, и я не смогу помочь «Минаю» в ближайших календарных поединках. Сейчас занимаюсь по индивидуальной программе, принимаю процедуры.
Обидно, ведь находился в боевой спортивной форме, после забитого мяча в ворота «Шахтера» в чемпионате УПЛ поверил в свои силы, сыграл за сборную Азербайджана. Остается надеяться, что сумею быстро восстановиться».
Ахмедзаде отыграл все пять матчей за «Минай» в этом сезоне. На его счету один гол.
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