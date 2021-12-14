Лидер «Миная» вскоре пройдет медосмотр в «Карабахе»

Нападающий отказался от украинского паспорта, а теперь может покинуть и страну

Фото - ФК Минай

Нападающий «Миная» Рустам Ахмедзаде близок к тому, чтобы покинуть Украину. В матче 18-го тура УПЛ против «Колоса» (1:2) его не было даже в заявке.

Сообщается, что форвард сейчас находится в Баку. 14 декабря он должен пройти медосмотр перед подписанием контракта с «Карабахом».

Ранее Ахмедзаде сменил украинский паспорт на азербайджанский. Футболист уже вызывался в сборную этой страны на матчи отбора на ЧМ-2022.

Ранее бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец неожиданно поддержал Евгения Селезнева в конфликте с журналистом.