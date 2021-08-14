Лидер «Монако» получил травму накануне игры с «Шахтером»

Россиянин может не сыграть в ЛЧ

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Полузащитник «Монако» Александр Головин может не сыграть с «Шахтером».

У россиянина травма после матча Лиги 1 с «Лорьяном» (0:1). Он получил ушиб.

Тренер Нико Ковач сообщил Foot National, что повреждение россиянина выглядит не очень хорошо. Футболист пройдет медобследование.

Головин отыграл два матча в нынешнем сезоне Лиги 1. В прошлом раунде квалификации он забил и сделал ассист в игре со «Спартой».

Матч «Монако» – «Шахтер» состоится уже 17 августа.