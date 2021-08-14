Тренер «Монако» объяснил поражение команды в матче чемпионата Франции перед игрой с «Шахтером»
Лидер «Монако» получил травму накануне игры с «Шахтером»
Россиянин может не сыграть в ЛЧ
12:25
Фото: AFP
Полузащитник «Монако» Александр Головин может не сыграть с «Шахтером».
У россиянина травма после матча Лиги 1 с «Лорьяном» (0:1). Он получил ушиб.
Тренер Нико Ковач сообщил Foot National, что повреждение россиянина выглядит не очень хорошо. Футболист пройдет медобследование.
Головин отыграл два матча в нынешнем сезоне Лиги 1. В прошлом раунде квалификации он забил и сделал ассист в игре со «Спартой».
Матч «Монако» – «Шахтер» состоится уже 17 августа.
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