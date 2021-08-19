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Лидер «Монако» продлил контракт с клубом перед ответной игрой с «Шахтером»
Диоп останется во Франции
11:37
Фото: AS Monaco
Полузащитник «Монако» Софьян Диоп останется в команде.
Стороны продлили контракт на пять лет, сообщает сайт клуба. 21-летний игрок подписал новое соглашение до 2026-го года.
L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de @SofianeDiop pour trois années supplémentaires sous les couleurs !— AS Monaco (@AS_Monaco) August 18, 2021
В прошлом сезоне Диоп провел 32 матча в Лиге 1, забив семь мячей.
В игре с «Шахтером» Софьян вышел на замену во втором тайме.
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