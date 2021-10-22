Лидер МЮ рискует пропустить важнейший матч с «Ливерпулем»

«Дьяволы» могут остаться без ключевого игрока

фото - MUFC

В воскресенье, 24 октября в рамках АПЛ состоится одно из самых жарких противостояний Англии – «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль».

Но «дьяволы» могут подойти к этой встрече ослабленными. Помимо вылетевшего из-за травмы Рафаэля Варана, игру также рискует пропустить главный конструктор атаки маникунианцев – Бруну Фернандеш.

Как сообщает Manchester Evening News, португалец пропустил последнюю тренировку и может не успеть восстановиться к футбольному уик-энду.

У Оле-Гуннара Сульшера есть несколько опций для замены хавбека – на его позиции могут сыграть Поль Погба, Джейдон Санчо и Донни ван де Бек.

Напомним, хавбек МЮ может покинуть клуб зимой.