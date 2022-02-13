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Лидер «Наполи» обошел по голам за клуб легендарного Марадону
Инсинье забил «Интеру»
13 февраля 08:49
Фото: пресс-служба Наполи
30-летний полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье обошел Диего Марадону по голам за неаполитанский клуб, сообщает Squawka.
В матче с «Интером» в последнем туре Серии А (1:1) Инсинье реализовал пенальти, этот гол стал для него 116-м за «Наполи». У Марадоны – 115.
Отметим, что Инсинье стал лишь третим в списке лучших бомбардиров «Наполи». На втором месте – Марек Хамшик (121 гол), лидирует Дрис Мертенес (144 гола).
В турнирной таблице Серии А «Наполи» остался вторым.
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