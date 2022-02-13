Лидер «Наполи» обошел по голам за клуб легендарного Марадону

Инсинье забил «Интеру»

Фото: пресс-служба Наполи

30-летний полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье обошел Диего Марадону по голам за неаполитанский клуб, сообщает Squawka.

В матче с «Интером» в последнем туре Серии А (1:1) Инсинье реализовал пенальти, этот гол стал для него 116-м за «Наполи». У Марадоны – 115.

Отметим, что Инсинье стал лишь третим в списке лучших бомбардиров «Наполи». На втором месте – Марек Хамшик (121 гол), лидирует Дрис Мертенес (144 гола).

В турнирной таблице Серии А «Наполи» остался вторым.