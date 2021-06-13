Лидер Нидерландов: «Украина имеет много отличных игроков. Игра будет непростой»

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Полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум поделился сайту UEFA ожиданиями от матча против сборной Украины на Евро-2020.

Конечно, мы анализировали их игру. Они используют две разных схемы: 5-3-2 и 4-3-3. Посмотрим, какую они выберут на этот раз. Конечно, у них много отличных игроков, выступающих на самом высоком уровне. Игра, безусловно, не будет простой.

Мы очень рады, что болельщики смогут побывать на матчах. Мы хотим добиться успеха вместе с ними, хотим, чтобы этот Евро закончился для нас удачно, а для этого нам нужна их поддержка».