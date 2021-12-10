Лидер обороны «Барселоны» больше не сыграет в 2021-м году и рискует пропустить «Эль Классико»

Испанец получил травму в матче Лиги чемпионов

Жорди Альба / фото - FC Barcelona

В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Барселона» разгромно проиграла мюнхенской «Баварии» (0:3) и вылетела в Лигу Европы.

Также в этой игре получил повреждение один из капитанов команды и лидеров раздевалки Жорди Альба. Защитник досрочно покинул поле из-за мышечной травмы.

Как сообщает Sport.es, футболист уже не выйдет на поле в 2021-м году. Врачи «блаугранас» хотят поберечь 32-летнего латераля и не будут форсировать его восстановление.

Таким образом, испанец пропустит матчи Примеры против «Осасуны», «Эльче» и «Севильи».

Пока что неизвестно, будет ли он готов к полуфинальному матчу за Суперкубок Испании против мадридского «Реала», который состоится 12-го января.

Позицию Альбы на левом фланге обороны может закрыть Оскар Мингеса или Сержиньо Дест.

Напомним, президент «Барселоны» отреагировал на вылет команды в Лигу Европы.