Сегодня «Заря» снова сыграет с ЦСКА в еврокубке
Лидер обороны и важный игрок центра поля не помогут «Заре» с ЦСКА
Вернидуб полетел в Болгарию, но не успел восстановиться после травмы
09:46
Виталий Вернидуб / Фото - ФК Заря
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о кадровых потерях перед матчем третьего тура группового этапа Лиги конференций против софийского ЦСКА. Слова специалиста передает пресс-служба луганчан.
Кроме Виталия Вернидуба и Егора Назарины у нас не смогут принять участие в завтрашнем поединке еще ряд футболистов. Но это хороший шанс для тех футболистов, которые получают мало игрового времени.За игрой Лиги конференций можно будет следить сегодня, 21 октября, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча ЦСКА София – «Заря». Начало – в 22:00.
На таком топовом стадионе, с квалифицированным соперником и воспалительными фанами будет очень приятно и комфортно играть на положительный результат. До поединка можно говорить многое, но все покажет именно 90 минут на поле.
Комментарии 0