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Лидер обороны «Колоса» завершил карьеру
Футболист повесил бутсы на гвоздь в возрасте 35 лет
Виталий Гавриш / Фото - ФК Колос
Защитник «Колоса» Виталий Гавриш завершил карьеру футболиста. Он войдет в тренерский штаб Ярослава Вишняка. Об этом сообщил сам специалист в эфире Футбол NEWS.
Могу сказать, что он завершил карьеру. Он будет полноценным помощником. Будет смотреть потенциальных соперников, просматривать наши игры.
Он уже занимается стандартными положениями. У нас будет много индивидуальной работы. Он будет передавать свой опыт молодым игрокам.
Ранее нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро завершил карьеру из-за проблем с сердцем.
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