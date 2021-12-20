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Лидер обороны «Колоса» завершил карьеру

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Лидер обороны «Колоса» завершил карьеру
Виталий Гавриш / Фото - ФК Колос

Защитник «Колоса» Виталий Гавриш завершил карьеру футболиста. Он войдет в тренерский штаб Ярослава Вишняка. Об этом сообщил сам специалист в эфире Футбол NEWS.

Могу сказать, что он завершил карьеру. Он будет полноценным помощником. Будет смотреть потенциальных соперников, просматривать наши игры.

Он уже занимается стандартными положениями. У нас будет много индивидуальной работы. Он будет передавать свой опыт молодым игрокам.

Ранее нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро завершил карьеру из-за проблем с сердцем.

Сергей Стаднюк
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