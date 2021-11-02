Лидер обороны «Реала» назвал главную проблему Лунина в клубе

Украинец до сих пор не дебютировал за мадридцев в Примере

Андрей Лунин / фото - Real Madrid CF

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль рассказал клубной пресс-службе о причинах, по которым украинский голкипер Андрей Лунин не выходит на поле в составе «сливочных».

Почему Лунину не удается получать больше игровой практики?

«Андрей – один из самых профессиональных футболистов, которых я встречал. Это отличный игрок. Он очень усердно тренируется, многими часами. Дело и проблема в том, что его конкурент – один из лучших вратарей мира. Поэтому он не так часто играет».

Место в рамке «бланкос» надежно занято Тибо Куртуа, который и близко не подпускает молодого украинца к основному составу.

На счету Лунина лишь один официальный матч в «сливочной» футболке – вратарь выходил на поле в минувшем сезоне в кубковой игре с «Мелильей», которую мадридцы проиграли 1:2.

В Испании рассказали, когда украинский вратарь сможет дебютировать за «королевский клуб».