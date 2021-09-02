Соперники Украины по группе отбора ЧМ-2022 сыграли вничью
Лидер обороны сборной Франции пропустит матч с Украиной
У украинской сборной также есть потери
Жюль Кунде / фото - Football Reporting
В квалификационно матче ЧМ-2022 между Францией и Боснией и Герцеговиной (1:1) защитник хозяев Жюль Кунде был удален с поля.
Игрок получил прямую красную карточку за фол на защитнике соперника Колошинанце, которому в итоге понадобилась замена.
Таким образом, француз пропустит матч с Украиной, который состоится 4 сентября на «Олимпийском». Также с украинцами не сыграет фундаментальный игрок полузащиты – Н`Голо Канте. Ему уже нашли замену.
У подопечных Петракова также есть кадровые потери. Из-за перебора желтых карточек в матче против «трехцветных» не примут участия Виталий Миколенко и Александр Зинченко.
Напомним, сборная Украины упустила победу над Казахстаном на 96 минуте встречи.
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