Лидер обороны сборной Франции пропустит матч с Украиной

У украинской сборной также есть потери

Жюль Кунде / фото - Football Reporting

В квалификационно матче ЧМ-2022 между Францией и Боснией и Герцеговиной (1:1) защитник хозяев Жюль Кунде был удален с поля.

Игрок получил прямую красную карточку за фол на защитнике соперника Колошинанце, которому в итоге понадобилась замена.

Таким образом, француз пропустит матч с Украиной, который состоится 4 сентября на «Олимпийском». Также с украинцами не сыграет фундаментальный игрок полузащиты – Н`Голо Канте. Ему уже нашли замену.

У подопечных Петракова также есть кадровые потери. Из-за перебора желтых карточек в матче против «трехцветных» не примут участия Виталий Миколенко и Александр Зинченко.

Напомним, сборная Украины упустила победу над Казахстаном на 96 минуте встречи.