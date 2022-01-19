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Лидер полузащиты «Аякса» согласился на переход в «Реал». Лунин может войти в сделку

Уже известна сумма потенциального трансфера
Футбол Примерa (Испания)
14:36
Лидер полузащиты «Аякса» согласился на переход в «Реал». Лунин может войти в сделку
Райан Гравенберх / фото - FC Ajax

Мадридский «Реал» ищет варианты освежения центра полузащиты, сообщает OKDiario.

«Сливочные» хотят приобрести хавбека «Аякса» Райана Гравенберха.

Испанский гранд уже договорился с голландцем о грядущем трансфере. Игрок хочет выступать на «Сантьяго Бернабеу».

В 19-летнем футболисте «бланкос» видят потенциального сменщика возрастных Луки Модрича и Тони Крооса, которые в 2023-м году могут закончить карьеру.

Но голландцу также придется конкурировать за место в составе с молодыми Федерико Вальерде и Эдуардо Камавингой.

Предполагается, что «Реал» заплатит «Аяксу» за полузащитника до 40 миллионов евро. Но есть возможность, что в обратном направлении в Амстердам отправится украинский вратарь Андрей Лунин, которого слухи связывают с нидерландским клубом.

В текущей кампании Гравенберх провел 26 матчей, в которых забил один гол и отдал 4 ассиста.

Напомним, нашелся клуб, готовый заплатить 40 миллионов «Реалу» за Азара.

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Аякс

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