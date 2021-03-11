Гасперини: «Аталанта» проиграла «Интеру» из-за одного углового»
Лидер полузащиты «Интера» перенесет операцию
Хавбек «нерадзурри» травмировал левое колено в матче против «Аталанты»
Артуро Видаль / Фото: sempreinter.com
Центральный полузащитник «Интера» Артуро Видаль, в ближайшее время не сможет помочь своему клубу из-за повреждения, полученного в поединке 26-го тура итальянской Серии А против «Аталанты».
Официальный сайт миланского клуба сообщает, что 33-летний чилиец перенесет операцию на мениске левого колена.
Хирургическое вмешательство запланировано на пятницу, 12 марта. Точные сроки восстановления Видаля не уточняются.
Напомним, что после 26 туров «Интер» лидирует в Серии А.
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