Лидер полузащиты «Интера» перенесет операцию

Артуро Видаль / Фото: sempreinter.com

Центральный полузащитник «Интера» Артуро Видаль, в ближайшее время не сможет помочь своему клубу из-за повреждения, полученного в поединке 26-го тура итальянской Серии А против «Аталанты».

Официальный сайт миланского клуба сообщает, что 33-летний чилиец перенесет операцию на мениске левого колена.

Хирургическое вмешательство запланировано на пятницу, 12 марта. Точные сроки восстановления Видаля не уточняются.

Напомним, что после 26 туров «Интер» лидирует в Серии А.