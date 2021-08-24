Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 8
Сейчас 3
Сегодня 3
Завтра 3
Футбол (8 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Вест Хэм - Лестер 4:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Кальяри - Специя 2:2 Окончен
21:45 Сампдория - Милан 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Хетафе - Севилья 0:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кремень - Нива Т 1:2 Окончен
17:30 Подолье - Полесье 1:0 Окончен
17:30 Альянс - Авангард 1:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 ФК Львов - Ингулец 1:2 Окончен
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ференцварош - Янг Бойз 2:2 2-й тайм
22:00 ПСВ - Бенфика 0:0 2-й тайм
22:00 Лудогорец - Мальме 2:1 2-й тайм
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ференцварош - Янг Бойз 2:2 2-й тайм
22:00 ПСВ - Бенфика 0:0 2-й тайм
22:00 Лудогорец - Мальме 2:1 2-й тайм
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брондбю - Ред Булл Зальцбург -:- Запланирован
22:00 Шахтер - Монако -:- Запланирован
22:00 Динамо Загреб - Шериф -:- Запланирован

Лидер «Реала» начал работать с психологом из-за давления

Винисиус заботиться о своем ментальном здоровье
Футбол Примерa (Испания)
22:58
Лидер «Реала» начал работать с психологом из-за давления
Винисиус Жуниор / Фото: Twitter

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор начал работать с психологом, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, 21-летний форвард решил заботиться о своем ментальном здоровье, ведь ему сложно справляться с давлением.

Отметим, что в двух стартовых матчах «Реала» в Примере Винисиус забил три мяча.

Напомним, во 2-м туре чемпионата Испании «Реал» потерял очки в матче с «Леванте» (3:3).

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Винисиус Жуниор Реал Мадрид (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Реал» вскоре сможет вернуться на «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» вскоре сможет вернуться на «Сантьяго Бернабеу»
Футбол Примерa (Испания)
12:37
Париж сдался. ПСЖ готов отпустить Мбаппе и ждет предложений
Париж сдался. ПСЖ готов отпустить Мбаппе и ждет предложений
Футбол Лига 1 (Франция)
23 августа 21:42
Полевой игрок вынужденно занял место в воротах и не пропустил от «Реала»
Полевой игрок вынужденно занял место в воротах и не пропустил от «Реала»
Футбол Примерa (Испания)
23 августа 18:33
«Реал» интересуется партнером Зинченко по «Ман Сити»
«Реал» интересуется партнером Зинченко по «Ман Сити»
Футбол Примерa (Испания)
23 августа 17:26
Анчелотти: «Мы потеряли два очка, но игра получилась сумасшедшей»
Анчелотти: «Мы потеряли два очка, но игра получилась сумасшедшей»
Футбол Примерa (Испания)
23 августа 10:42
«Реал» забил «Леванте» 3 мяча, но не смог одержать победу
«Реал» забил «Леванте» 3 мяча, но не смог одержать победу
Футбол Примерa (Испания)
23 августа 07:59

Новости: Футбол

Лига чемпионов UEFA. «Ференцварош» в десятером играет против «Янг Бойз». Онлайн трансляция
LIVE Лига чемпионов UEFA. «Ференцварош» в десятером играет против «Янг Бойз». Онлайн трансляция
Украинские легионеры
23:33
Шевчук: «Луческу – лучший тренер в моей карьере»
Шевчук: «Луческу – лучший тренер в моей карьере»
Украинская Премьер-лига
23:26
Лига чемпионов. ПСВ – «Бенфика». Онлайн трансляция прямо сейчас
LIVE Лига чемпионов. ПСВ – «Бенфика». Онлайн трансляция прямо сейчас
Лига чемпионов UEFA
23:19
Лидер «Реала» начал работать с психологом из-за давления
Лидер «Реала» начал работать с психологом из-за давления
Примерa (Испания)
22:58
Шевчук: «Десна» предлагала мне работу главного тренера»
Шевчук: «Десна» предлагала мне работу главного тренера»
Украинская Премьер-лига
22:42
Стала известна заявка «Монако» на ответную игру с «Шахтером»
Стала известна заявка «Монако» на ответную игру с «Шахтером»
Лига чемпионов UEFA
22:37
«Ливерпуль» продлил контракт с ключевым защитником
«Ливерпуль» продлил контракт с ключевым защитником
Премьер-Лига (Англия)
21:23
Забарный попал в топ-20 футболистов мира по одному из рейтингов
Забарный попал в топ-20 футболистов мира по одному из рейтингов
Украинская Премьер-лига
21:09
Кравец: «Когда поздоровался с Месси, то два дня руки не мыл»
Кравец: «Когда поздоровался с Месси, то два дня руки не мыл»
Украинские легионеры
20:59
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
7
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
51
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
7
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
29
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Все новости