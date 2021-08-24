Защитник «Александрии»: «Еврокубки – задача вполне реальная для нашей команды»
Лидер «Реала» начал работать с психологом из-за давления
Винисиус заботиться о своем ментальном здоровье
22:58
Винисиус Жуниор / Фото: Twitter
Форвард «Реала» Винисиус Жуниор начал работать с психологом, сообщает El Chiringuito.
По информации источника, 21-летний форвард решил заботиться о своем ментальном здоровье, ведь ему сложно справляться с давлением.
Отметим, что в двух стартовых матчах «Реала» в Примере Винисиус забил три мяча.
Напомним, во 2-м туре чемпионата Испании «Реал» потерял очки в матче с «Леванте» (3:3).
Комментарии 0