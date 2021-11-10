Лидер сборной Боснии пытается восстановиться к матчу с Украиной

Команды проведут решающий поединок отборочного турнира к чемпионату мира

Эдин Джеко / Фото - AFP

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко пытается восстановиться к матчу отбора на чемпионат мира-2022 против Украины. Об этом сообщает Faktor.

Опытный форвард получил повреждение задней поверхности бедра в игре «Интера» против «Милана» 7 ноября. Уже 9-го числа футболист приступил к восстановительным процедурам.

Джеко находится под присмотром физиотерапевта и тренера по физподготовке своей сборной. Отмечается, что пока нельзя спрогнозировать, сможет ли форвард сыграть против Украины.

«Сине-желтые» перед решающей встречей отборочного турнира проведут товарищеский матч. Соперником команды 11 ноября выступят болгары.

За контрольной игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Болгария. Начало – в 19:30.