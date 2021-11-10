Лидер сборной Боснии пытается восстановиться к матчу с Украиной
Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко пытается восстановиться к матчу отбора на чемпионат мира-2022 против Украины. Об этом сообщает Faktor.
Опытный форвард получил повреждение задней поверхности бедра в игре «Интера» против «Милана» 7 ноября. Уже 9-го числа футболист приступил к восстановительным процедурам.
Джеко находится под присмотром физиотерапевта и тренера по физподготовке своей сборной. Отмечается, что пока нельзя спрогнозировать, сможет ли форвард сыграть против Украины.
«Сине-желтые» перед решающей встречей отборочного турнира проведут товарищеский матч. Соперником команды 11 ноября выступят болгары.
За контрольной игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Болгария. Начало – в 19:30.
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