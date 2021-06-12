Лидер сборной Нидерландов рассказал о трансформации схемы команды перед матчем с Украиной

Вейналдум заявил, что его партнерам комфортно при новой расстановке

Жоржиньо Вейналдум / Фото: ВВС

Полузащитник сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум высказался о трансформации схемы своей команды перед матчем 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Украиной. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Многие парни привыкли к схеме 4-3-3, но 5-3-2 была принята хорошо. Мы много тренировались, особенно наше последнее занятие – оно было очень позитивным».

Матч Нидерланды – Украина состоится 13 июня в 22:00 в Амстердаме.

Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.

Онлайн трансляция матча Нидерланды – Украина.