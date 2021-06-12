Де Бур рассказал, какой будет схема сборной Нидерландов во время матча с Украиной
Лидер сборной Нидерландов рассказал о трансформации схемы команды перед матчем с Украиной
Вейналдум заявил, что его партнерам комфортно при новой расстановке
Жоржиньо Вейналдум / Фото: ВВС
Полузащитник сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум высказался о трансформации схемы своей команды перед матчем 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Украиной. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Многие парни привыкли к схеме 4-3-3, но 5-3-2 была принята хорошо. Мы много тренировались, особенно наше последнее занятие – оно было очень позитивным».
Матч Нидерланды – Украина состоится 13 июня в 22:00 в Амстердаме.
Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.
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