Главный тренер сборной Португалии: «Ответственность на мне, но мы будем в Катаре»
Лидер сборной Сербии: «Мы были лучше Португалии во всех аспектах игры»
Команда Митровича переиграла именитого соперника на выезде
Александр Митрович / Фото: Twitter
Хавбек сборной Сербии Александр Митрович высказался о победе над Португалией (2:1) в матче отбора на чемпионат мира-2022. Слова игрока приводит пресс-служба UEFA.
«Мы провели потрясающий матч и полностью заслужили победу. Мы были лучше во всех аспектах игры. Соперник забил после нашей ошибки, а у нас было 3-4 голевых момента. Я думаю, что мы заслужили победу и путевку на чемпионат мира в Катар».
Португалия попала в стыковые матчи, где уже известно о еще 7-ми участниках. Еще должны определиться 4 сборные. Сербия в свою очередь вышла на ЧМ-2022 напрямую.
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