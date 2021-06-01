Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Лидер «Шахтера» готовится перейти в «Арсенал»

Соломон уже подыскивает жилье в Лондоне
Футбол Украинская Премьер-лига
10:07
Лидер «Шахтера» готовится перейти в «Арсенал»
Фото: shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон готов к переходу в АПЛ.

Интерес к игроку сохраняет «Арсенал», который попробует подписать его уже летом. Окружение игрока пока опровергает старт переговоров, сообщает Football.London.

21-летний футболист уже подыскивает себе жилье в Лондоне. На данный момент его агент Пини Захави занимается трудоустройством Манора в Лондоне.

Контракт игрока с «Шахтером» рассчитан до 2023 года. Им также интересуются клубы из Италии.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Манор Соломон Арсенал Лондон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Шахтер» начал продажу абонементов на следующий сезон
«Шахтер» начал продажу абонементов на следующий сезон
Футбол Украинская Премьер-лига
10:14
Стало известно, сколько «Бенфика» хочет выручить за Педриньо, которым интересуется «Шахтер»
Стало известно, сколько «Бенфика» хочет выручить за Педриньо, которым интересуется «Шахтер»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:03
Легенда остается. Пятов продлил контракт с «Шахтером»
Легенда остается. Пятов продлил контракт с «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 мая 17:48
Лидер «Арсенала»: «Желание Моуриньо меня подписать – повод для гордости»
Лидер «Арсенала»: «Желание Моуриньо меня подписать – повод для гордости»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
31 мая 10:27
Де Дзерби попросил у «Шахтера» трансфер защитника, которого сватали в «Динамо»
Де Дзерби попросил у «Шахтера» трансфер защитника, которого сватали в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
30 мая 21:35
Палкин: «Благодарен Каштру за то, что не побоялся поставить Трубина»
Палкин: «Благодарен Каштру за то, что не побоялся поставить Трубина»
Футбол Украинская Премьер-лига
30 мая 18:34

Новости: Футбол

Джанлуиджи Буффон: «Секрет «Ювентуса» в скромности»
Джанлуиджи Буффон: «Секрет «Ювентуса» в скромности»
Серия А (Италия)
11:00
Мхитарян в ближайшее время подпишет контракт с «Ромой»
Мхитарян в ближайшее время подпишет контракт с «Ромой»
Серия А (Италия)
10:50
Яремчук рассказал, когда чувствовал себя в сборной Украины хуже всего
Яремчук рассказал, когда чувствовал себя в сборной Украины хуже всего
Сборная Украины
10:45
Контракт Тухеля с «Челси» автоматически продлен до 2024-го года
Контракт Тухеля с «Челси» автоматически продлен до 2024-го года
Премьер-Лига (Англия)
10:30
ПСЖ заплатит 80 миллионов евро за Хакими
ПСЖ заплатит 80 миллионов евро за Хакими
Лига 1 (Франция)
10:27
«Сивасспор» заинтересован в вингере «Динамо»
«Сивасспор» заинтересован в вингере «Динамо»
Украинская Премьер-лига
10:20
«Шахтер» начал продажу абонементов на следующий сезон
«Шахтер» начал продажу абонементов на следующий сезон
Украинская Премьер-лига
10:14
Лидер «Шахтера» готовится перейти в «Арсенал»
Лидер «Шахтера» готовится перейти в «Арсенал»
Украинская Премьер-лига
10:07
Стало известно, сколько «Бенфика» хочет выручить за Педриньо, которым интересуется «Шахтер»
Стало известно, сколько «Бенфика» хочет выручить за Педриньо, которым интересуется «Шахтер»
Украинская Премьер-лига
10:03
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Все новости