Лидер «Шахтера» готовится перейти в «Арсенал»

Соломон уже подыскивает жилье в Лондоне

Фото: shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон готов к переходу в АПЛ.

Интерес к игроку сохраняет «Арсенал», который попробует подписать его уже летом. Окружение игрока пока опровергает старт переговоров, сообщает Football.London.

21-летний футболист уже подыскивает себе жилье в Лондоне. На данный момент его агент Пини Захави занимается трудоустройством Манора в Лондоне.

Контракт игрока с «Шахтером» рассчитан до 2023 года. Им также интересуются клубы из Италии.