Капитан «Генка»: «Шахтер» пробивал тупой пенальти в наш ворота»
Лидер «Шахтера» получил травму в матче с «Генком»
Характер повреждения Соломона пока неизвестен
4 августа 11:44
Манор Соломон / Фото: ФК Шахтер
Вингер «Шахтера» Манор Соломон получил травму в матче 3-го квалификационного раунда против «Генка» (2:1).
Полузащитник был заменен после первого тайма встречи. Характер повреждения Соломона пока неизвестен.
Футболист прокомментировал повреждение в своем Instagram.
«Надеюсь, травма не очень серьезная, и я скоро вернусь. Большое спасибо за заботу».
Ответный матч между «Шахтером» и «Генком» состоится 10 августа в Киеве/
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